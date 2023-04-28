Mayıs ayı meclis toplantısı Salı günü yapılacak
Silivri Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 02 Mayıs 2023 Salı Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.
Silivri Belediye Meclisi’nin 02/05/2023 Salı tarihine rastlayan Mayıs Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;
G Ü N D E M:
1 - Belediyemiz 2022 yılı kesin hesabının görüşülmesi.
2 - Belediyemizde 2. Dereceli Afet İşleri Müdürlüğü oluşturulmasının görüşülmesi.
3 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5923 ada 1 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.
4 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 6217 ada 4 parselin kuzeyinde ve güneyinde kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.
5 - Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8603 ada, 14 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.
6 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 798 ada, 5 parselin kuzeydoğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.
7 - Silivri İlçesi, Çanta Balaban Mahallesi, 220 Ada 26 ve 92 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
8 - Mülkiyeti belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi, 648 ada, 1 parseldeki taşınmaz ile mülkiyeti Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş' ne ait Selimpaşa Mahallesi, 186 ada, 6 parseldeki taşınmazın takas/trampa yapılmasının görüşülmesi.
9 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cumhuriyet Mahallesi 5824 ada 1 parsel, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 5399 ada 14 parsel ve Kavaklı Mahallesi 232 ada 1 parsel sayılı taşınmazların vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.