Mayıs ayında en çok patates pahalandı

Mayıs ayında patates yüzde 37,10’luk fiyat artışıyla en çok pahalanan ürün oldu. Doğal gaz ’sıfır fiyat’ yönteminin uygulamasından dolayı en fazla ucuzlayan ürün olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Mayıs ayında patates yüzde 37,10’luk fiyat artışıyla en çok pahalanan ürün oldu. Doğal gaz ’sıfır fiyat’ yönteminin uygulamasından dolayı en fazla ucuzlayan ürün olarak gerçekleşti.

Fiyatı en çok artan ürünler; "Patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 37,10, çocuk giyim yüzde 18,87, erkek giyim yüzde 15,51, kadın giyim yüzde 10,56, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 10,50, taze meyveler yüzde 10,04, yiyecek hizmetleri yüzde 7,54, paket turlar yüzde 7,07, kümes hayvanları eti yüzde 6,17."

Fiyatı en fazla azalanlar; "Şehir gazı ve doğal gaz yüzde 100, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 17,72, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 6,40, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 6,22, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 3,82, elektrikli küçük ev aletleri yüzde 1,82, tereyağı yüzde 0,65, likid hidrokarbonlar yüzde 0,37, Makarna çeşitleri yüzde 0,21, diğer katı ve sıvı yağlar yüzde 0,12."