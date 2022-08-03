Siemens
SON
DAKİKA
Maymun çiçeği 6 kıtaya yayıldı
Tır dorsesinde şoke eden olay: Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yapay zekâ insanlığın elinde bir tehdit mi
Kızına uyuşturucu madde satan şahsı döverek karakola götürdü
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Maymun çiçeği 6 kıtaya yayıldı

Koronavirüs salgınından sonra dünya maymun çiçeği hastalığıyla karşı karşıya kalırken, toplam vaka sayısı 24 bin 381 olarak kaydedildi. Türkiye'de de şu ana kadar toplam 5 vakaya rastlanırken, medyada maymun çiçeği virüsü ile ilgili 49 bin 680 haber yer aldı.

Maymun çiçeği 6 kıtaya yayıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 4 Mayıs tarihinde Londra’da görülürken, üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen 30 ülkeye yayılarak küresel bir salgın haline geldi. Temmuz ayında ise 6 kıtada 70’den fazla ülkeye yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü 21 Temmuz itibarıyla maymun çiçeği salgınıyla alakalı ‘küresel acil durum’ ilan etti. Türkiye’de ise ilk vaka 30 Haziran tarihinde ortaya çıkarken, Türkiye’de görülen toplam vaka sayısının 5’e yükseldiği açıklandı. Dünya’da görülen toplam vaka sayısı ise 24 bin 381 olarak görülürken, çoğunlukta olan ülkeler; Almanya, ABD, Brezilya, İspanya ve Fransa olarak kayıtlara geçti.

50 bine yakın haber medyada yer aldı

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Medya takip kurumu Ajans Press, maymun çiçeğinin medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, maymun çiçeği 49 bin 680 habere konu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki toplam vaka sayısının 5’e yükseldiğini açıklamasının ardından haber sayıları yükselişe geçti; son iki günde Türkiye basınına tam bin 890 haber yansıdı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Adsom'dan SMA Hastası Asel'e Büyük Destek
Adsom’dan SMA Hastası Asel’e Büyük Destek
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
İstanbul'da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
İstanbul’da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin