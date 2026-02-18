Mazbatasını Aldı, Göreve Resmen Başladı

Adliyede düzenlenen mazbata tesliminin ardından açıklamalarda bulunan Ölçer, seçim sürecinde kendilerine destek veren tüm esnafa teşekkür etti. Göreve resmen başladıklarını belirten Ölçer, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Mazbata töreni sonrası konuşan Gürkan Ölçer, “Değerli arkadaşlar, bugün mazbatamızı aldık resmi olarak. Bugün göreve başlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bugüne kadar kendimizi ifade etmemizde yardımcı olduğunuz için. İlk günde söylediğimiz gibi bu seçimin tek bir tane kazananı var; o da Silivri Şoförler ve Otomobilciler esnafıdır. Hepimiz için hayırlı olsun, tüm esnafımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim döneminde oda üyelerinin ortak taleplerine odaklanacaklarını belirten Ölçer’in, önümüzdeki günlerde yönetim kurulu ile birlikte yol haritasını açıklaması bekleniyor.