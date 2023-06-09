MBA Bursa Özlüce Kampüsünde Dokuma, Tekstil ve Tasarım Atölyesi açıldı

MBA Okulları, matematik, bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına tekstil ve dokuma alanında önemli bir yere sahip olan Bursa ilinde “El Dokuma, Tekstil ve Tasarım Atölyesi’ni de ekledi.

MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsünde faaliyete geçen atölye, öğrencilere bilimsel eğitimin yanında sanatsal açıdan da el becerisi, tasarım alanlarında gelişim imkânı sunuyor. Atölyenin kurucu eğitimcilerinden Mine Bozkurt; “Bursa tekstil sektörünün merkezi olan şehirlerden biridir. Biz de öğrencilerimize bu sektörü tanıtmak ve gittikçe kaybolan el sanatlarımızı desteklemek ve köklü tarihimizden gelen zengin kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla atölyemizi kurduk. İpekli dokuma ve ipeğin geleneksel üretiminin UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine girmiş olması Bursa’nın ve tekstil sektörünün önemli bir gururudur. Bu nedenle şu an mesleki ve teknik okullar dışında bu atölyeyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız birçok okulda bu atölyenin yaygınlaşmasına öncülük etmektir. 2022-2023 eğitim yılında 16 öğrencimizle atölye çalışmalarına başladık. Öğrencilerimiz daha önce hiç görmediği dokuma tezgahlarında severek ve heyecan duyarak üretim yapıyorlar. Uygulamalı bir alan olması velilerimizin de oldukça ilgisini çekmektedir. Bir sonraki yıl hedefimiz ipek dokumacılığını öne çıkartarak büyük bir sergi açmaktır. Bu atölye tekstil şehri olan Bursa’da öğrencilere üretim bilinci ve sektörel farkındalık kazandıracaktır” dedi.

Modern Müfredat vizyonu ile tekstil şehri Bursa’da bilim, matematik, kültür ve sanat eğitiminde mükemmeliyet için ulusal ve uluslararası deneyimlerin önemine vurgu yapan Bursa Özlüce kampüs müdürü Burhan Yazgan, “El Dokuma, Tekstil ve Tasarım Atölyesi’nde sektör uzmanlarını öğrencilerle buluşturarak eğitim ekosisteminin tüm paydaşlarının gelişimine pozitif yönde katkı sağlamayı önemsiyoruz. MBA Okulları olarak temel motivasyonumuz eğitimi dönüştürmek ve öğrenme deneyimini çağın fırsatlarıyla yenilemek olacak” dedi.