MBA Okulları Batman'da

Türkiye’de eğitime yenilik ve nitelik temelinde liderlik eden Medicana Grup iştiraki MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı ve Modern Müfredat vizyonu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine 2024-2025 akademik yılında Batman Kampüsü’nde başlayacak.

Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı anlayışıyla eğitime yepyeni bir perspektif kazandıran MBA Okulları’nın, Batman’da düzenlediği görkemli eğitim lansmanında Okullarının üst düzey yöneticileri ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım basın mensupları, ebeveynler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Genel Müdürlük yöneticilerinin eğitim ve marka kimliğine dair sunumlarının yer aldığı ve yoğun bir talep gören eğitim lansmanında Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleriyle başarının sonsuz şıklarına ve paydaşlarımızın öznel iyi oluşuna odaklanacağız. Sınıfların kapılarını hayallere açmak, ekosistemimizde bulunan her bireyin tutku alanlarında derinleşmesine rehberlik etmek için Akademik Müfredat, Global Müfredat ve Süper Müfredat içeriklerinden oluşan müfredat ögelerimizle eğitimi yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden tanımlamaya devam edeceğiz. Medicana Grup iştirakleri olan ve her zaman deneyimleriyle öğrenci, öğretmen ve velilerimizle buluşan Medicana Sağlık Grubu yöneticileri ve doktorları, Fenerbahçe Üniversitesi akademisyenleri nitelikli ve yenilikçi eğitim liderliğimiz için bizlerle bir arada olacaklar. Medicana Eğitim Grubu olarak Türkiye’nin her noktasında ulusal ve uluslararası yatırımlarımızı sürdüreceğiz ” dedi.

Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan ve aynı zamanda MBA Okullarının Bilim Kurulunda yer alan Prof. Dr. Soner Yıldırım’ın “Bilimin Gücüyle Çocuklarımızın Özgünlüğüne Eşlik Edelim” başlıklı ebeveyn okulu semineri ile fark oluşturan Batman Kampüsü, eğitim lansmanında öğrenmenin bilimsel temellerine, beynin öğrenme prensiplerine ve her bireyin kendine özgün gelişimsel süreçlerinin önemine vurgu yapıldı.