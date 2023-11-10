MBA Okullarından Anıtkabir'e anlamlı ziyaret

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğrencileri, eğitimcileri, yöneticileri ve velileri Cumhuriyetin 100. yılı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılına özel sanattan bilime, edebiyattan spora, eğitimin tüm alanlarında etkinlikler düzenleyen MBA Okulları, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftasında Ulu Önder, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleriyle yüzlerce öğrencisini Anıtkabir’de buluşturdu.

Öğrenciler Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini, Eski Meclisi, Anadolu Medeniyetler Müzesini gezerek, Atatürk’ün hayatına ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden tarihi yakından öğrenme fırsatı buldu.

MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç’ın Heyet Başkanlığı ile gerçekleşen Anıtkabir Resmî Törende MBA Okulları Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak mozolesine çelenk bıraktı.

Anıtkabir özel defterine kurum olarak bırakmış olduğu yazıyı da paylaşan ve “Daha İyi Bir Ben” yolculuğunu anlamlı kılan yenilikçi cesaretin ve özgünlüğün önemine vurgu yapan Duygu Kılıç, “MBA Okulları olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Bilimsel tutumun evrensel gücünü, etik değerlerin yaşamsal etkisini, ülkemizin sonsuza dek sürecek demokratik, laik ve çağdaş duruşunu eğitim tutkumuzla sürdüreceğiz. Akıl ve ilimin rehberliğinde Cumhuriyet değerlerimiz ile Cumhuriyet sınıflarımız asırlık başarılara Ata’mızın imzasıyla imza atacak. Ulu Önderimiz, Başöğretmenimiz, Ata’mız! Sana olan sevgimiz hep genç, Cumhuriyet ile özgürlüğümüz ilelebet" dedi.