McDonald's Türkiye'den 'Sekizinci Aile' dizisi ile iş birliği

McDonald’s Türkiye, Disney+’ta yayına başlayacak Sekizinci Aile dizisiyle iş birliğine imza attı.

McDonald’s Türkiye, Disney+’ta 19 Kasım’da yayına başlayacak Sekizinci Aile dizisiyle iş birliğine imza attı. Marka, ürün yerleştirmeleriyle dizinin birden fazla bölümünde yer alacak.

En komik sahnelerde yer aldı

Tekstil sektöründen gelen Basmacıgil Ailesi’nin mütevazı başlangıcından dünyanın sayılı güçlü ailelerinden biri haline gelme yolculuğunu anlatan dizide McDonald’s Türkiye, birçok sahnede izleyiciyle buluşuyor. Ali Atay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve kadrosunda Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Ali Atay, Melisa Döngel, Alper Baytekin ve Ercan Kesal’ın da bulunduğu Sekizinci Aile; drama, kara mizah ve güç oyunlarını bir araya getiren özgün atmosferiyle dikkat çekiyor.

"Kültürel belleğe dokunan deneyimler oluşturuyoruz"

McDonald’s Türkiye, ürünlerini Sekizinci Aile dizisinin İstanbul Boop Kuruçeşme’de düzenlenen lansman etkinliğinde de davetlilere sundu. Etkinliğin ardından Disney+ iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, "Gerçekleştirdiğimiz pazarlama faaliyetlerinin kültürel belleğe dokunan deneyimler oluşturmasına önem veriyoruz. Geçen yaz Disney+ ile kurduğumuz billboard diyaloğunda da ortak bir frekans yakalamıştık. McDonald’s’ın günlük hayattaki rolünü hikaye anlatımıyla bütünleştiren çalışmamızdan oldukça güzel geri dönüşler aldık. Sekizinci Aile iş birliğinde de aynı yaklaşımı sürdürüyoruz. Birbirinden eğlenceli sahnelerde kurulan doğal temasla, izleyicinin kalbinde yer eden tanıdık lezzet anlarına ortak olmayı hedefliyoruz" dedi.

TV, sinema, müzik ve moda dünyasının popüler tercihlerinden biri olan McDonald’s, bugüne kadar birçok yapıtta yer aldı. Bazen bir sipariş sahnesi, bazen yemek sohbeti, bazen de logosu eşliğinde yapılan diyaloglarla kendini gösteren markanın dünya çapında yer aldığı dizi ve filmler arasında; Space Jam, Seinfeld, Hızlı ve Öfkeli, Friends, Richie Rich ve Beşinci Element bulunuyor.