McDonald's Türkiye'den yeni reklam serisi

McDonald’s Türkiye, televizyon ve dijital mecralarda yayına giren dört filmden oluşan reklam serisini duyurdu.

McDonald’s Türkiye, McHesaplı Menüler kampanyası kapsamında yayına aldığı dört filmden oluşan reklam serisini duyurdu. Televizyon ve dijital mecralarda yayına giren dört filmden oluşan seri, sadece uygun fiyatı değil, McDonald’s’ın günlük hayattaki küçük ama gerçek mutluluk anlarındaki yerini hatırlatıyor. "Uygun fiyatla mutluluğu katla" mottosuyla hayata geçirilen kampanya, gençlerin ve ailelerin hayatından kesitleri samimi ve tanıdık hikayelerle ekrana taşıyor.

"Mutlu anlara eşlik ediyoruz"

Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, tüketici beklentilerini yakından takip ederek erişilebilir fiyat stratejilerini güçlü bir marka deneyimiyle desteklediklerini belirtti. Artak, "McHesaplı Menüler ile amacımız sadece uygun fiyat sunmak değil, aynı zamanda gençlerin ve ailelerin hayatındaki mutlu anlara eşlik etmek. Bu doğrultuda hazırladığımız yeni reklam serimiz, McDonald’s’ın günlük hayatın içindeki yerini samimi bir dille yansıtıyor" dedi.

McDonald’s anlarını yansıtan 4 reklam filmi yayında

İlk filmde, çocuklarıyla tek başına ilgilenen bir babanın McDonald’s ziyareti sayesinde hem kendine hem ailesine keyifli bir mola oluşturması ekranlara taşınıyor. Bu film, markanın aileler için mutlu molalar sunduğu yaklaşımını merkezine alıyor.

İkinci filmde ilk buluşmasına çıkan genç bir çiftin eğlenceli diyaloğu üzerinden "sevdiğinin McDonald’s siparişini bilmenin gerçek bir yakınlık ve sevgi göstergesi olduğu" içgörüsü işleniyor.

Üçüncü filmde, çok konuşan bir sevgiliyi dinleyen genç karakter üzerinden, söz konusu McDonald’s patatesi olduğunda herkesin iyi bir dinleyiciye dönüşebildiği anlatılıyor.

Dördüncü film ise öğrenci evi dinamiklerinden yola çıkarak McDonald’s’ın bulunduğu her ortamın değerini ve keyfini artırdığı mesajını veriyor.

Geleceğin restoran deneyimi dijital etkileşimle birleşiyor

Kampanya, MyMcDonald’s uygulaması üzerinden sunulan puan toplama ve ödül kazanma imkanıyla da destekleniyor.