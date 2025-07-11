McDonald's Türkiye, Happy Meal menülerine yeni oyuncak serisini ekledi

McDonald’s Türkiye, Happy Meal menülerine ilk kez McDonald’s evreninden ilham alan oyuncak serisini ekliyor. Özel koleksiyon sınırlı süreyle sunulacak.

McDonald’s Türkiye, çocukların beklediği Happy Meal menülerine bu kez McDonald’s evreninin eğlenceli dünyasını taşıyor. Yeni kampanya kapsamında, sınırlı süreyle markanın restoranlarında sunulacak Happy Meal menülerinin içinden, markanın ikonik unsurlarını temsil eden özel oyuncaklar çıkacak. Restoran içi kiosklar, nakliye kamyonları, McDonald’s mutfağı gibi markanın temel yapı taşlarından ilham alan özel oyuncak serisi, küçük misafirlerin hayal gücünü zenginleştirirken markanın eğlenceli dünyasını da keşfetmelerini sağlıyor.

"Happy Meal oyuncaklarında önceliğimiz güvenlik"

Her oyuncağın global kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak sıkı denetimlerden geçerek üretildiğini kaydeden McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, "Yıllardır çocuklarla buluşturduğumuz Happy Meal oyuncakları dünyada olduğu gibi ülkemizde de heyecanla takip ediliyor. Bu heyecanı daima güvenle sürdürebilmek için her oyuncağın üretiminde yüksek standartlarımızı tavizsiz uyguluyoruz. Tüm oyuncaklarımız uzun soluklu planlamalarla ve sıkı kontrollerle üretiliyor" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında McDonald’s Happy Meal uygulamasında çocuklara özel eğlenceli bir oyunun da erişime açıldığı belirtildi.