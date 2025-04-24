MEB açıkladı: İOKBS 2025 planlanan tarihte gerçekleşecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Nisan'da gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS 2025) ertelenmeyeceğini açıkladı.

MEB açıkladı: İOKBS 2025 planlanan tarihte gerçekleşecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Nisan’da gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS 2025) ertelenmeyeceğini açıkladı.

23 Nisan’da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla MEB tarafından bir açıklama yapıldı. MEB’in açıklamasında, İOKBS 2025 sınavının ertelenmeyeceği ve belirlenen tarih olan 27 Nisan’da gerçekleşeceği ifade edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb