MEB açıkladı: İOKBS 2025 planlanan tarihte gerçekleşecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Nisan'da gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS 2025) ertelenmeyeceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Nisan’da gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS 2025) ertelenmeyeceğini açıkladı.
23 Nisan’da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla MEB tarafından bir açıklama yapıldı. MEB’in açıklamasında, İOKBS 2025 sınavının ertelenmeyeceği ve belirlenen tarih olan 27 Nisan’da gerçekleşeceği ifade edildi.