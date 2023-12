MEB'den 'Afet öncesinden sonrasına eğitim' projesi

TAKİP ET

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile UNICEF iş birliği ile ‘Afet öncesinden sonrasına eğitim projesi’ tanıtımı Ankara’da gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülecek olan ‘Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim’ Projesi’nin tanıtım töreni Bakanlıkta gerçekleştirildi. Törene Bakan Tekin’in yanı sıra, UNICEF’in Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) görevlileri katılım gösterdi. UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, konuşmasına 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dilekleriyle başlayarak, “Afetten hemen sonra bakanlığın arama kurtarma ekiplerini sevk ederek çalışmalarda birinci günden itibaren yer almış, katkı sağlamış. Hem öğretmenler hem de çocuklar için doğal afetlerden kaynaklanan ya da iklim değişikliğinin yol açtığı potansiyel risklerden haberdar olmaları ve hazırlıkları olmaları, bu konuda bilgi sahibi olmaları büyük bir önem arz etmektedir. Çocuklar bir anlamda mesaj iletmek için çok önemli rol oynuyorlar. Afet risklerinin azaltılmasına yapılan her yatırım yapılan yatırımın çok ötesinde bir faydayla geri dönüyor. Hem kurtarma adına hem de çocuklara bu anlamda yapılacak olan yardımlar afet riskinin önlenmesine yönelik yapılan her bir dolarlık yatırım on beş dolarlık tasarruf sağlıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, afet olaylarında insan kusurunun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“İnsanın doğayı yer yer vahşice kullanmasının, sömürmesinin etkisi var. Doğayı vahşice kullanmak beraberinde sel felaketleri getiriyor. Sel felaketlerinin arkasına bakıyorsunuz bir insan kusuru var. Savaşlardan bahsediyoruz. Savaşların arkasında yine insanın içindeki vahşi hırs arzusu var. Dünya bu türden felaketlerle çok sık karşı karşıya kalacak gibi duruyor. Bu felaketlerin önlenmesi konusunda, bu felaketlerde insanın katkısının azaltılması konusunda eğitim öğretim sürecini sürekli hazırlı tutmak ve çocuklarımızı buna göre hazırlamadığımız zaman insanın sebep olduğu felaket sayısını azaltmış olacağız. Dünyayı daha insanca ve ahlaki bir biçimde dünyadan faydalanmış olacağız. Karşısındakine, arkadaşına, dünyada yaşayan diğer insanlara saygılı, doğaya karşı saygılı, doğadaki diğer canlılara karşı saygılı ve merhametli bireyler yetiştirerek başlamak lazım.”

Bakan Tekin, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi’ne çini tablo hediye etti.