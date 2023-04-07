MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, adayların yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

Öte yandan konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımız ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.