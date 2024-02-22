MEB personeline arama kurtarma eğitimi verildi

Sakarya İl AFAD Müdürlüğü personeli, MEB arama kurtarma ekibine eğitim verdi.

MEB personeline arama kurtarma eğitimi verildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya İl AFAD Müdürlüğü personeli, MEB arama kurtarma ekibine eğitim verdi.

Sakarya İl AFAD Müdürlüğü personeli, Sapanca ilçesindeki birlik müdürlüğünde MEB arama kurtarma ekibine teorik ve pratik olarak hafif arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitimde afet durumlarında etkili ve hızlı bir şekilde müdahale edebilme becerileri kazanan ekipler, ihtimal dahilindeki acil durum senaryolarına karşı hazırlıklı hale geldi.

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