MEB yeni eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 11 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

MEB yeni eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 11 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2023-2024 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde ilk ders zilinin 11 Eylül’de çalacağını ve ikinci dönemin 14 Haziran 2024 Cuma günü sona ereceğini belirtti. Ayrıca paylaşımda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 9 Eylül 2024’te başlayacağı kaydedildi.