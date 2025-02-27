MEB Yetkilileri Silivri Sınav Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü İzleme, Denetim ve Hukuk Daire Başkanı İbrahim Uzunmehmetoğlu, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ve Şube Müdürü Ebru Menekşe, PISA okulu seçilen Silivri Sınav Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, okulda yürütülen hazırlık süreçleri yerinde incelenerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Okul müdürü Oğuz Özkan, heyete yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Yetkililer, öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Silivri Sınav Anadolu Lisesi yönetimi, eğitim süreçlerine verdikleri destek ve ziyaretlerinden dolayı MEB yetkililerine teşekkür etti.

