Mecidiyeköy'de çatıda yürekleri ağza getiren çalışma kamerada

Şişli Mecidiyeköy'de bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan tamirat yapan 5 işçi, yürekleri ağza getirdi. Ölümün kıyısında çalışan işçilerin, rahat rahat çatıda yürüdüğü o anlar ise kameralara yansıdı.

Mecidiyeköy'de çatıda yürekleri ağza getiren çalışma kamerada
Editör
EditörEditör
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Şişli Mecidiyeköy’de bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan tamirat yapan 5 işçi, yürekleri ağza getirdi. Ölümün kıyısında çalışan işçilerin, rahat rahat çatıda yürüdüğü o anlar ise kameralara yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy’de geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat öğle saatlerinde kaydedilen görüntülerde 5 işçi, bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışmaya başladı. İşçilerin zaman zaman çatıdan yürüyerek yürekleri ağza getirdi. İşçilerim ölümün kıyısında çalıştığı o anlar kameralara yansıdı.

Mecidiyeköy'de çatıda yürekleri ağza getiren çalışma kamerada
Mecidiyeköy'de çatıda yürekleri ağza getiren çalışma kamerada
Mecidiyeköy'de çatıda yürekleri ağza getiren çalışma kamerada
Mecidiyeköy'de çatıda yürekleri ağza getiren çalışma kamerada