Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket alarmı

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli bir paket fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket alarmı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli bir paket fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri durağı ve boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi ve polis ekiplerin çalışması devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman