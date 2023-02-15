Meclis Başkanı Mustafa Şentop Diyarbakır'da konuştu

Depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır’da konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Depremin etkin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Daha kalıcı olarak hangi tedbirler alınmalı bu konuda da bazı adımlar atılmalı, atılacak” dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da enkaz çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgelerini gezen Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un bugün ki durağı Diyarbakır oldu.

Çalışmalar hakkında afet kriz merkezinden bilgi alan Şentop, daha sonra merkez Sur ilçesinde bulunan Silvan Yolu üzerindeki kurulumu devam eden çadır kentti gezdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Şentop, 6 Şubat’ta iki büyük deprem yaşanıldığını hatırlattı. 10 ili etkileyen birkaç yüzyıl gerçekleşmemiş büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını değerlendiren Şentop, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü de gelip bölgeyi gezdi. ‘Yüzyılın en yıkıcı afetiyle karşı karşıyayız’ diye açıklama yaptı. Bende Pazar günü Adana, Osmaniye, Hatay ilçeleriyle beraber, daha sonra Kilis. Pazartesi günü de Gaziantep, Nurdağı ve Islahiye, daha sonra Kahramanmaraş’ı ziyaret ettim” dedi.

Bugünde Diyarbakır ve Şanlıurfa ve diğer illeri gezerek ziyaretleri tamamlayacaklarını belirten Şentop, “Her zaman milletimizin yanında olduğumuzu, bilhassa depremden zarar gören vatandaşlarımızın diama yanında olduğumuzu devlet olarak göstermek için buradayız. Taziyelerimizi iletiyoruz. Depremde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Cenabı Hak’tan rahmet ediliyorum. Bütün Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Devletimiz çok hızlı bir şekilde teyakkuza geçip ilk saatlerden itibaren önce arama kurtarma çalışmalarıyla faaliyete geçti. Daha sonra bunlar tamamlandıkça vatandaşlarımızın diğer taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor” diye konuştu.

“Burada büyük ölçüde arama kurtarma ve enkazın kaldırılması yönündeki çalışmalar tamamlanmak üzere”

Diyarbakır’da da çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktaran Şentop, “Burada büyük ölçüde arama kurtarma ve enkazın kaldırılması yönündeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Vatandaşlarımızı bilhassa barınma ihtiyaçlarıyla ilgili birçok yerde çadırlar kurulmuş. Burada da şimdilik bin 400, daha sonra 2 bin 200’ e ulaşacak bir sayıda vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Hasta olan ve tedavi edilen vatandaşlarımızı ziyaret ettik” şeklinde konuştu.

“Kısa ve orta vadede depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin organize edilmesi ve karşılanacak şekilde programlanması önemli” diyen Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bununla ilgili adımları Cumhurbaşkanımız detaylı olarak dün kabine toplantısı sonrası açıkladı. Bundan sonra orta ve uzun vadede de depremin etkin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Daha kalıcı olarak hangi tedbirler alınmalı bu konuda da bazı adımlar atılmalı, atılacak. Baştan itibaren devletimiz milletimiz ile el ele.”