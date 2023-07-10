Meclis toplantısında Fevzi Kılıç'ın yeri çiçeklerle süslendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, makamında kalp krizi geçirmesi neticesinde vefat eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın olmadığı ilk meclis toplantısında yeri boş bırakılarak çiçekler ve fotoğrafıyla süsledi.

Büyükşehir Belediyesi, makamında kalp krizi geçirmesi neticesinde hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç meclis toplantısında unutulmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla Kılıç’ın meclis üyesi olarak toplantıya eşlik ettiği masa boş bırakıldı. Sakarya’ya yıllarca hizmet eden Kılıç’ın oturduğu masa fotoğrafı ve yerleştirilen rengarenk çiçeklerle süslendi. Toplantıda konuşan Yüce, “Kendisi Sakarya için çok önemli bir değerdi. Çok iyi bir dosttu, hizmet adamıydı. Bizim aramızdaki bağ birçok farklı noktadan bağlıydı ve çok kuvvetliydi. Sohbet etmeyi, dertleşmeyi, memleketi konuşmayı çok sevdiğim dostumdu. O’nu hep gülen yüzüyle, memleket sevdasıyla ve davaya olan adanmışlığıyla hatırlayacağız. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın” dedi.