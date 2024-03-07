Meclis üyesi adayları esnaf ziyaretlerini sürdürdüler

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Belediye Meclis Üyesi Adayları, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam etti.

Meclis üyesi adayları esnaf ziyaretlerini sürdürdüler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Marka Kent Silivri'ye değer katmak için yola çıkan Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Belediye Meclis Üyesi Adayları, esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek, partilerine destek istemeye, ilçemize gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi vermeye devam ediyor.
Meclis Üyesi Adaylarımız Tavil Ay, Şafak Arslan ve Ender Aslan, Suat Pir geçtiğimiz gün esnaflarla iş yerlerinde buluştu, görüş ve önerilerini aldı.

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