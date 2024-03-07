Meclis üyesi adayları esnaf ziyaretlerini sürdürdüler
Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Belediye Meclis Üyesi Adayları, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam etti.
Marka Kent Silivri'ye değer katmak için yola çıkan Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Belediye Meclis Üyesi Adayları, esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek, partilerine destek istemeye, ilçemize gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi vermeye devam ediyor.
Meclis Üyesi Adaylarımız Tavil Ay, Şafak Arslan ve Ender Aslan, Suat Pir geçtiğimiz gün esnaflarla iş yerlerinde buluştu, görüş ve önerilerini aldı.