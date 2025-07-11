Meclis Üyesi Aykut Batur Serbest Bırakıldı

CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda eski İmar Komisyonu Başkanı olan Aykut Batur, Kurfallı Mahallesi'nde kaçak olduğu iddia edilen bir inşaatta meydana gelen ölümcül iş kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Meclis Üyesi Aykut Batur Serbest Bırakıldı
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10 Temmuz 2025 Perşembe günü Kurfallı Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanındaki beton dökümü sırasında, elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetmişti.

İnşaatın sorumluları arasında bulunduğu öne sürülen ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aykut Batur, serbest bırakıldı.

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Batur’la ilgili adli işlem süreçlerinin devam edeceği öğrenildi.