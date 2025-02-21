Meclis Üyesi Hatice Gözen: 'Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmamalı'

Silivri Belediye Meclis Üyesi Hatice Gözen, çocukların erken yaşta sporla tanışması gerektiğini belirterek, İBB Spor Okulları tarafından düzenlenen tenis (5-13 yaş) ve futbol (6-15 yaş) kurslarının kayıtlarının devam ettiğini duyurdu. Gözen, aileleri bu fırsattan yararlanmaya davet ederek, “Spora erişimi olmayan çocuk kalmamalı!” dedi.

Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen eğitimler için iki aylık ücret sadece 150 TL olarak belirlenirken, kayıt olmak ve detaylı bilgi almak isteyenler (0212) 312 68 53 numaralı telefondan ulaşabilir ya da Yeni Mahalle Erkin Balaban Cad. No:36 Silivri adresindeki tesise başvurabilir.

Hatice Gözen, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerindeki önemine dikkat çekerek, “Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çocuklarımızın sporla iç içe büyümesini destekliyoruz. Aileleri, çocuklarını bu eğitimlere dahil etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Adres: Yeni Mahalle Erkin Balaban Cad. No:36 Silivri

İletişim: (0212) 312 68 53

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