Mecliste Afet Çalışmaları Gündemde: Çolak'tan Silivri'ye Detaylı Sunum

Silivri Belediyesi Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi’nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Önder Çolak, Afet İşleri ve Risk Azaltma Müdürlüğü’nün 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmaları meclis üyeleri ve kamuoyuyla paylaştı.

SAK Ekibi Güçlendirildi, Altyapı Büyütüldü

Çolak, hafif seviye akredite SAK ekibinin 66 kişiye çıkarıldığını, orta seviye akreditasyon sınavının başarıyla geçildiğini belirtti. Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki kamera sayısının 4’ten 11’e yükseltildiğini, komuta ve keşif araçlarının envantere dahil edilmesiyle araç sayısının 6’ya ulaştığını aktardı. Rumeli Üniversitesi ile afet eğitimi ve risk azaltma çalışmaları için protokol imzalandığını vurguladı.

37 Bin Kişiye Afet Bilinci Eğitimi

2025 yılı içinde 92 okulda 32 bin 66 öğrenciye, STK’lar ve kamu kurumları dahil olmak üzere toplam 37 bin 245 kişiye afet bilinci eğitimi verildiğini ifade eden Çolak, deprem anı ve tahliye tatbikatlarının da uygulandığını söyledi. Lise öğrencilerine yönelik kentsel arama kurtarma eğitimleriyle afet farkındalığının artırıldığını kaydetti.

Yangınlar ve Depremlerde Aktif Müdahale

Yangın kameralarıyla 86 olayın tespit edildiğini belirten Çolak, Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Tekirdağ’daki orman yangınlarına SAK ekiplerinin personel, araç ve ekipmanla destek verdiğini söyledi. 23 Nisan’da ilçede yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu önderliğinde tüm ekiplerin 24 saat sahada görev yaptığını, barınma ve temel ihtiyaçların karşılandığını aktardı.

Bağış Teklifi ve Toplumsal Mesajlar

Konuşmasının sonunda yeni yıl, 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü ve Miraç Kandili mesajları veren Çolak, Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi sporcularını kutladı. Ayrıca Fener Mahallesi’nde yaşayan DMD hastası Mustafa Özmert için meclis üyelerinin huzur haklarının bağışlanmasını teklif etti.