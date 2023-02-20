Meclisten Akbaş'a ödül kararı

Silivri Belediye Meclisi, Şubat toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda Silivri Karate Spor Kulübünün yetiştirdiği ve ilçemizde ikamet eden minikler kategorisinde ülkemizde ve yurt dışında birçok müsabakalara katılan ve ödüller alan milli sporcumuz Alara Akbaş'ın ödüllendirilmesini uygun gördü.

Silivri Karate Spor Kulübünün yetiştirdiği ve ilçemizde ikamet eden sporcu Alara Aktaş İtalya-Venedik'te Dünya Karate Federasyonu tarafından organize edilen Dünya Gençlik Liginde Türkiye milli takımına seçilen ve 66 sporcu arasında tek final yapıp gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcumuz aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında yaptığı müsabakalarda minikler kategorisinde ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil etti.

Akbaş'ın 10.000,00 (On Bin TL) ödüllendirilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinin (b) bendi gereğince meclisin oybirliği ile verdiği destekle kararlaştırıldı.

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