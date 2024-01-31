MEDAR'ın İstanbul anketinde Kurum önde

MEDAR araştırma şirketinin yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul’da 3 bin kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre, AK Parti’nin adayı Murat Kurum yüzde 40,67 ile ilk sırada, CHP’li Ekrem İmamoğlu da yüzde 40,35 ikinci sırada yer aldı.

MEDAR’ın, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 Seçim Anketi" sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anket, İstanbul’da 18 yaş ve üstü 1479’u kadın, 1539’u erkek toplam 3018 denekle yapıldı. 22-25 Ocak tarihleri arasında CATI metoduyla yapılan ankette, katılımcılara "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hangi adayı desteklemeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Seçenekler arasında AK Parti ve MHP adayı Murat Kurum, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi adayı gösterildi.

Yüzde 18,32 oranındaki kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuca göre, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum yüzde 40,67 ile birinci sırada, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40,35 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer sıralama ise yüzde 5,34 ile DEM Parti adayı, yüzde 4,22 ile İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu, yüzde 3,13 ile Yeniden Refah Partisi adayı olarak gerçekleşti.

MEDAR’dan yapılan açılamada, "Seçmenlerin 14 Mayıs Milletvekili Seçimlerindeki eğilimlerine göre analiz edildiğinde; Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un en çok yüzde 69,71 ile AK Parti, yüzde 51,43 ile MHP ve yüzde 18,52 ile Yeniden Refah seçmeni tarafından desteklendiği görülürken, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 78,06 ile CHP, yüzde 45,24 ile İYİ Parti ve yüzde 33,82 ile DEM Parti seçmeni tarafından destekleniyor" denildi.

"AK Parti seçmeninin yüzde 18’i, CHP seçmeninin yüzde 13’ü kararsız"

Çalışmada ayrıca AK Parti eğilimli seçmenin yüzde 18,98’inin, CHP eğilimli seçmenin yüzde 13,90’ının, İYİ Parti eğilimli seçmenin yüzde 25,83’ünün, MHP eğilimli seçmenin ise yüzde 22,58’inin kararsız olduğu görüldü.

"Farkın Murat Kurum lehine açılacağı öngörülüyor"

Anketle ilgili değerlendirmenin sonunda şu bilgiler verildi:

"Kampanya sürecinin yeni başladığı ve İYİ Parti adayının henüz açıklandığı dikkate alındığında, Ekrem İmamoğlu’nun oy potansiyelinin yüksek olduğu CHP ve DEM Parti eğilimli seçmenin kararsız oranının düşük olması nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun oy oranın doyum noktasına çok yakın olduğu tespit edilmiştir. Aynı durum Murat Kurum için değerlendirilirse, AK Parti ve MHP eğilimli seçmenin karasız oranının daha yüksek olduğu ve Murat Kurum’un oy oranının doyum noktasına henüz ulaşmadığı görülmektedir. Bütün bu sonuçların ışığında kampanya sonuna doğru Murat Kurum’un kararsız oylarını daha yüksek oranda alacağı, aradaki farkın Murat Kurum lehine açılacağı öngörülmektedir."