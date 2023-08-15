MediaMarkt, 'W-in' işe alım programını başlattı
MediaMarkt, teknoloji perakendeciliğinde kadın istihdamını artırmak amacıyla özel işe alım programı 'W-in'i duyurdu.
MediaMarkt, teknoloji perakendeciliğinde kadın istihdamını artırmak amacıyla özel işe alım programı ‘W-in’i duyurdu.
Türkiye’nin önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, toplumsal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ediyor. Kadınların teknoloji alanında daha fazla temsil edilmesini sağlamak amacıyla ‘W-in’ işe alım programını başlatan MediaMarkt, tüm Türkiye’de yer alan mağazalarında görevlendirilmek üzere kadın çalışma arkadaşları aradığını duyurdu.
MediaMarkt’ın kadın takım arkadaşlarını aradığı ‘W-in’ işe alım programında başvurular, kasiyer, satış danışmanı, takım lideri ve müşteri hizmetleri danışmanı pozisyonlarında değerlendirilecek.
W-in işe alım programına, MediaMarkt’ın kurumsal LinkedIn sayfasındaki ilan üzerinden 5 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek.