MediaMarkt'a The ONE Awards'tan ödül

MediaMarkt, The ONE Awards’ta “Yılın En İtibarlı Markası” ödülü ve “The ONE Awards Büyük Ödülü’nü kazandı.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, pazarlama ve iletişim sektörünün önemli standartlarından biri olan The ONE Awards’ta, bu yıl 10. defa gerçekleştirilen Marka Değeri ve Algı Araştırması’nda “Yılın En İtibarlı Markası” seçildi. Ayrıca The ONE Awards’da 5. defa “Yılın İtibarlısı” ödülünü almayı başaran MediaMarkt Türkiye bu yıl “The ONE Awards Büyük Ödülü”nün de sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning tarafından gerçekleştirilen araştırma, tüketici algıları ve marka itibarını ölçen kapsamlı bir çalışma olarak biliniyor. Araştırma, halk jürisinin oylarıyla markaların performansını çeşitli kriterler üzerinden değerlendiriyor.

Marka, tüketici ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunma ve müşteri deneyimini iyileştirme konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.