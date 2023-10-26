MediaMarkt Altın Pusula'dan ödülle döndü

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, TÜHİD tarafından düzenlenen 21. Altın Pusula Ödülleri Yarışması’nda, Uluslararası Proje/Kampanya Kategorisi’nde Altın Pusula ödülünü kazandı.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş keyfini sunan elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de başlattığı ve uluslararası bir boyut kazanan girişimcilik projesi ‘MediaMarkt Startup Challenge’ ile TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği) tarafından gerçekleştirilen 21. Altın Pusula Ödülleri Yarışması’nda Uluslararası Proje/Kampanya Kategorisi’nde Altın Pusula ödülünü kazandı.

MediaMarkt Startup Challenge, geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Özellikle ‘Perakende Satış Teknolojileri’, ‘Satış Sonrası Teknolojiler’, ‘Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme’ ve ‘Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri’ alanlarında, inovatif değişiklerle fark oluşturan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamaların değerlendirileceği MediaMarkt Startup Challenge’ın 6’ncısı bu yıl Aralık ayında gerçekleştirilecek.