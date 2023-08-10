MediaMarkt, çalışanlarına özel eğitim programı başlattı

Çalışanlarının uzmanlık seviyesini bir üst seviyeye taşımak amacıyla eğitim programı MediaMarkt Pro’yu başlatan MediaMarkt, ‘İşin Pro’su Sensin’ sloganıyla çalışanların gelişimine hız katmayı hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, çalışanlarının uzmanlık seviyesini bir üst seviyeye taşımak amacıyla özelleştirilmiş eğitim programlarını başlattı. MediaMarkt’ın eğitim programı MediaMarkt Pro; Satış Okulu, Kategori Okulu, IT Okulu, İK Okulu, Finans Okulu ve Pazarlama Okulu gibi farklı fonksiyonlara yönelik olarak hazırlanan fonksiyonel iş okullarından oluşuyor. Her bir fonksiyonel iş okulu, ilgili departmanın ihtiyaçlarına yönelik zengin içerikler ve çeşitli öğrenme yöntemleri ile şekillendiriliyor.

MediaMarkt Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, özel eğitim programıyla ilgili şöyle konuştu: “Programımızın ana amacı, her departman için özel olarak oluşturulan eğitimlerle global gündemleri, güncel trendleri ve gelişim fırsatlarını takip etmek ve çalışanların bireysel gelişimini ve uzmanlık seviyesini artırmak. Grup müdüründen uzman yardımcısına kadar tüm pozisyonları eğitim programına entegre ederek eşit fırsatlar sunuyoruz. Her bir fonksiyonel iş okulu, kendi alanında uzmanlaşmaya yönelik fonksiyon bazlı içeriklerle destekleniyor. Eğitimler, ilgili ekibin isteği üzerine takvimlendiriliyor. Hem online hem de yüz yüze formatlarda sektörün başarılı eğitmenleri tarafından gerçekleştiriliyor ve katılımcılar, eğitimlerin sonunda sertifika kazanıyor. İlk olarak Satın Alma Okulu ile başladığımız MediaMarkt Pro İş Okullarına bu yıl da Pazarlama Okulu’yla devam ettik. Önümüzdeki süreçte de Satış Okulu’nu da mağaza çalışanları için açmayı planlıyoruz.”

Yapılan açıklamaya göre MediaMarkt Pro’nun hedefi, ekip yöneticileri ile yapılan eğitim ihtiyaç analizi toplantıları ve çalışanlarla paylaşılan ihtiyaç analizi formundan elde edilen verilere dayanarak tüm departmanları desteklemek ve uzmanlığı geliştirmek. Bu sayede, hizalanmış ve bir bütün haline gelmiş ekiplerin oluşturulması amaçlanıyor. Marka, MediaMarkt Pro ile çalışanlarına sunduğu gelişim odaklı eğitim programlarıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor ve İşin Pro’su olma yolunda çalışanlarını cesaretlendiriyor. Bu özelleştirilmiş eğitim programları sayesinde marka, iş dünyasında öncü rolünü bir kez daha kanıtlıyor.