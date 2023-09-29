MediaMarkt Gamezone alanlarında oyunseverleri son teknolojiyle buluşturuyor

MediaMarkt, 2017 yılında mağazalarında kurduğu Gamezone alanlarında tüm oyunseverleri son teknolojiyle bir araya getiriyor. Bugün itibariyle 89 mağazasında Gamezone alanı bulunan marka, sunduğu bu farklı deneyimi daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 89 mağazasındaki özel Gamezone alanlarında, oyunseverlerin son çıkan oyun konsollarını, aksesuarları, yazılımları ve oyunları deneyimleyebilecekleri farklı bir ‘Gaming’ ortamı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt’ın Gamezone alanları, son teknoloji oyun konsolları, en yeni oyunlar ve klasikler dahil geniş bir oyun kütüphanesi, kumandalar, kulaklıklar, klavyeler, mouselar gibi çeşitli oyun aksesuarları, uzman personel tarafından sunulan oyun konsolu, oyun ve aksesuar tavsiyeleri gibi profesyonel danışmanlık hizmeti ve turnuvalar, lansmanlar ve özel etkinlikler gibi heyecan verici oyun etkinlikleri sunarak oyunseverler için farklı bir deneyim vaat ediyor. Gamezone alanları, aynı zamanda oyunseverler için bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Gamezone’larda oyun tutkunları hem favori oyunlarını satın almayı düşündükleri ekipmanlarla deneyimleyebiliyor hem de diğer oyunseverlerle bu deneyimlerini paylaşabiliyor.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, konuyla ilgili, ‘‘Şirket olarak deneyimi sektörümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve bu deneyimi farklı bir şekilde tanımlıyoruz. Deneyim, bizim için ürünlerin satışından öte, müşterilerimize sunulan bütüncül bir değer olarak konumlanıyor. Uzmanlığımız, geniş ürün yelpazemiz ve ürünleri deneyimletebilme kabiliyetimizle müşterilerimizin en büyük yardımcısı ve destekçisiyiz. Tüketicilere, mağazalarımızda ve tüm dijital platformlarda en iyi ‘Alışveriş Deneyimini’ yaşatmak için çalışıyoruz. Türkiye’de 89 mağazamızda hizmet veren Gamezone alanlarımıza tüm gamerları davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Marka, oyunseverlerin teknoloji ve eğlence dünyasında daha fazla keyif alabilmeleri için Gamezone alanlarını geliştirmeye ve yenilikçi ürünleri sunmaya devam ediyor. Bu alanlar, oyunseverlere oyunları daha derinlemesine deneyimleme şansı sunarak her yaş grubundan oyuncuyu çekiyor.