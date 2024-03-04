MediaMarkt'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel reklam filmi yayınlandı

MediaMarkt’ın Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırladığı ve başarılı sporcu Eda Erdem’in reklam yüzü olarak yer aldığı reklam filmi yayınlandı. “Kadınların her başarısının en büyük taraftarıyız” sloganıyla yayınlanan reklam filmiyle marka, hayatın her alanında başarılarını emeğiyle var eden milyonlarca kadının Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir reklam filmi yayınladı. Kadın voleybolunun başarılı isimlerinden Eda Erdem’in reklam yüzü olarak yer aldığı reklam filminde MediaMarkt, hayatın her sahasında değer üreten tüm kadınların “başarılarının en büyük taraftarı” ve “kadınların tüm sahalarda destekçisi” olduğunu vurguladı.

“Kadının Hikayesi Yarının Hikayesi” projesiyle kadın çalışanlarına mentorluk desteği sunan ve kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yapan marka, elektronik perakendeciliği sektöründe kadınların çalışmayı en çok tercih ettiği marka haline gelmeyi ana hedef olarak benimsiyor. Bu bağlamda marka, kadın çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemeyi ve çeşitliliği bir kültüre dönüştürmeyi bir öncelik olarak görüyor ve bu yönde kadın çalışanları için çeşitli kurum içi eğitim ve gelişim programları düzenliyor.