MediaMarkt İstanbul'daki 29'uncu mağazasını açıyor

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicileriyle yeni mağazalarda buluşmaya devam ediyor. İstanbul'daki 29'uncu mağazasını Atlaspark AVM'de 23 Şubat tarihinde açacak olan marka, açılışa özel kampanyalar da gerçekleştirecek.

MediaMarkt İstanbul'daki 29'uncu mağazasını açıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicileriyle yeni mağazalarda buluşmaya devam ediyor. İstanbul’daki 29’uncu mağazasını Atlaspark AVM’de 23 Şubat tarihinde açacak olan marka, açılışa özel kampanyalar da gerçekleştirecek.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan MediaMarkt, İstanbul Sultanbeyli Atlaspark AVM’de 1184 metrekarelik yeni mağazasının açılışını 23 Şubat tarihinde gerçekleştirecek. Kadın istihdamını artırma taahhüdünü sürdüren MediaMarkt’ın Atlaspark AVM’deki mağazasında görev alacak olan 29 personelin yüzde 44’ünü kadınlar oluşturuyor.

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Yapılan açıklamaya göre, on binlerce elektronik ürünün sergileneceği yepyeni mağazada, akıllı telefonlardan hoparlör ve kulaklıklara, akıllı bileklik ve saatlerden bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşya, televizyon, ses sistemleri ve oyun konsollarına kadar birçok kategoriden ürün, tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Marka, İstanbul Sultanbeyli Atlaspark AVM’deki mağazasının açılışına özel çeşitli kategorilerde, 2 gün sürecek bir açılış kampanyası da gerçekleştirecek.