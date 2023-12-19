MediaMarkt, İstanbul Marketing Awards'tan 10 ödülle döndü

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, İstanbul Marketing Awards’ta toplamda 10 ödül kazandı.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş keyfini sunan MediaMarkt, iş dünyasındaki kurumların pazarlama süreçlerindeki faaliyetlerinin değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards’ta 10 ödül birden kazandı.

Ödüle layık görülen projeler ise şu şekilde:

Marka, teknoloji ve müşteri hizmetleri alanındaki yenilikçi projesi ‘Anne Ai’ ile ‘Özel Gün’, ‘Chatbot Kullanımı’, ‘Online Müşteri Deneyimi’, ‘Yeni Dijital Satış Noktası Geliştirme’ ve ‘Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri’ kategorilerinde 5 ödül kazandı. ‘MediaMarkt’la Tam Zamanı’ lansman kampanyası ile ‘Kurum Markası İletişimi’ ve ‘Relansman’ kategorilerinde 2 ödül kazandı. ‘Artı Hizmetler’ reklam filmiyle ise ‘Film ve Dijital Video Platformu’ kategorisinde ödül kazandı.

Ayrıca ‘MediaMarkt & Google Merchant Center’ ile ‘Fiyat Rekabetçiliği Raporu Performans Pazarlaması’ projesiyle ‘Performans Pazarlaması Kampanyası’ kategorisinde ödül kazandı. Marka, ‘SA360 ile ‘Otomatikleştirilmiş Kategori Bazlı Reklam Stratejisiyle’ ‘E-Ticaret Odaklı İletişim’ kategorisinde de ödüle layık görüldü.

Kazanılan ödüllerin, farklı kategorilerdeki çeşitliliği ve üreticiliği ile markanın başarısını ortaya koyduğu belirtildi.