MediaMarkt, SMARTIES X Global Ödülleri'nde 'Altın Ödül'ün sahibi oldu

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, SMARTIES X Global Ödülleri’nde ‘Anne AI’ projesiyle ‘Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt, başarılı pazarlama projelerinin yarışarak ödüllendirildiği, Mobil Marketing Association (MMA) tarafından düzenlenen SMARTIES X Global Ödülleri’nde, “Social Messaging (Sosyal Mesajlaşma) / Sohbet Uygulamaları (Chat Apps) / Metin Mesajlaşması (Text Messaging)” kategorisinde bu yıl Altın Ödül kazanarak, yenilikçi uygulamalar alanında sektördeki önemini ortaya koydu.

Markaya ödülü getiren ‘Anne AI’ teknolojisi, müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek onlara kişiselleştirilmiş ve verimli bir alışveriş deneyimi sunuyor. ‘Anne AI’, annelerin doğal sezgilerinden ilham alınarak geliştirilen, alışveriş esnasında kullanıcılara rehberlik eden yapay zekâ entegrasyonlu bir uygulama olarak, MediaMarkt’ın teknoloji ve müşteri hizmetleri alanındaki öncü vizyonunu ifade ediyor.