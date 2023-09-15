MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı

MediaMarkt’ın Türkiye’de başlattığı ve uluslararası bir boyut kazanan girişimcilik projesi ‘MediaMarkt Startup Challenge’a başvurular başladı.

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt Türkiye’nin, girişimcilere destek sunmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla bu yıl 6’ncısını düzenleyeceği ‘MediaMarkt Startup Challenge’ yarışmasının başvuru süreci başladı. Bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere İngiltere’den Mısır’a, İsrail’den Pakistan’a ve Hollanda’dan ABD’ye dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmaya girişimciler, 7 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Özellikle ‘Perakende Satış Teknolojileri’, ‘Satış Sonrası Teknolojiler’, ‘Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme’ ve ‘Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri’ alanlarında, inovatif değişiklerle fark oluşturan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamaların değerlendirileceği yarışmaya girişimciler mediamarktstartupchallenge.com adresinden başvurabilecek.

Eleme sonrası uzman jüriye sunum yapılacak

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kritere uygun projeler, 5 Aralık günü düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde sunumunu yapacak. Projeler ise MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş’ın, Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu’nun, BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kaşmir’in, Google Türkiye Çok Kanallı Alışveriş Sektör Lideri Gökçe Üzümcü’nün ve Hackquarters CEO & Founder’ı Kaan Akın’ın yer aldığı uzman jüri kadrosu tarafından değerlendirilecek.

İlk üçe girenleri çeşitli ödüller bekliyor

Yapılan açıklamaya göre, etkinlikte ilk üçe giren projeleri cazip ödüller bekliyor. Birinci olan proje, MediaMarktSaturn Holding içerisinde değerlendirilme ve MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatı yakalayacak. Ayrıca Ödül Sponsoru olan Google’dan Bulut Kredisi ve Google Geliştirici Uzmanlarından Mentorluk Desteği alacak, yarışmanın Kurumsal Partneri olan Index Grup’tan da dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine ise markanın mağazalarında pilot uygulama fırsatıyla yine Google’dan Bulut Kredisi, Google Geliştirici Uzmanlarından Mentorluk Desteği ve Index Grup’tan dizüstü bilgisayar desteği sunulacak.

Kazanan projeler marka ile iş birliğine başladı

Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek etkinliğin geçmiş dönem kazanan projeleri MediaMarkt’la iş birliklerine başladı. Türkiye’de Buybuddy ve Udentify ile mağazalarında iş birliği yapan marka; AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi geleceğin perakende dünyasını şekillendiren girişimlerle de pilot çalışmalara imza attı.