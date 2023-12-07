MediaMarkt Startup Challenge Ödül Töreni'nde Tawny yılın girişimcisi seçildi

MediaMarkt’ın perakende sektörünün geleceğine yön verecek girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu. 47 ülkeden 230 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın kazananı Tawny oldu. Yarışmada ikinciliği Ingosa, üçüncülüğü ise Recepta aldı.

Bir girişimcinin fikriyle başlayan birçok proje, bugün ekonominin ve dünyanın geleceğine yön veriyor. Özellikle artan dijitalleşmeyle birlikte tüketicilerin alışkanlıklarının değişmesi ise perakende sektöründe üretici ve verimli iş sonuçları üretecek girişimcilerin önemini artırıyor. Bugünün inovatif fikirleriyle geleceğin perakende dünyasına yön vermek isteyen MediaMarkt Türkiye, bu amacı doğrultusunda 2018 yılında başlattığı MediaMarkt Startup Challenge projesinin 6’ncısını Hackquarters partnerliği ve Google, Index Grup, BNP Paribas Cardif destekleriyle gerçekleştirdi. 47 farklı ülkeden 230 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın ön elemesini geçen 10 girişim ise 5 Aralık tarihinde düzenlenen final töreninde jüriye sunumlarını yaptı.

MediaMarkt Startup Challenge’ta bu yılın kazananı Tawny oldu

Özellikle perakende satış teknolojileri, kurumların dijitalleşme süreçleri, satış sonrası teknolojiler ve sürdürülebilirlik ve çevresel etki kategorisi alanlarında başvuru kabul eden MediaMarkt Startup Challenge’ın bu yılki kazananları jürinin değerlendirmesiyle belli oldu. İnsan duygu ve davranışlarını, yapay zeka hızında ve ölçeğinde analiz eden Tawny birinci olurken, üretken diyaloga dayalı yapay zekanın yenilikçi entegrasyonu yoluyla dijital reklamcılığı dönüştüren Ingosa ikinci, işletmelerin kasada e-posta veya telefon numarası gibi herhangi bir kişisel bilgi gerektirmeden müşterilerine özelleştirilmiş kağıt ve dijital makbuzlar sunmalarına yardımcı olan Recepta ise üçüncülüğü kazandı.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Marka olarak perakendeciliğin geleceğine yön verecek girişimcilere büyük önem veriyoruz. Büyük şirketlerin çok uzun süre yaşamasının temelinde aslında kendilerini sürekli yenilemeleri, inovasyona açık olmaları ve girişimcilik ruhunun yaşaması var. Biz de marka olarak bu girişimcilik ruhunu destekliyoruz. Girişimciler sektöre yeni perspektifler ve çeviklik getiriyor. Eğer geleceğin perakendecisi olacaksanız yeniliğe açık olmalısınız. Bu ruhla bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz Startup Challenge’da bugün ilk 3’e giren girişimcileri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Hackquarters Kurucusu Kaan Akın ise, “6 yıldır MediaMarkt ile birlikte Startup Challenge programında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje, girişimlerin büyümelerine hız katmak ve onların bugünden yarına globalleşmelerine destek olmak açısından çok önemli. Türkiye’de ve dünyada girişimciliğin ne kadar önemli olduğunun altını çizdiğini ve bu girişimlerin hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde yer almasını sağladığı için MediaMarkt’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

MediaMarkt Startup Challenge’a bu yıl başvuran projeler hakkında şu bilgiler verildi:

47 ülkeden 230 başvuru değerlendirildi. Bunlardan 93’ü perakende satış teknolojileri, 57’si sürdürülebilirlik ve çevresel etki çözümleri, 46’sı kurumsal dijitalleşme süreçleri, 14’ü satış sonrası teknolojilerle ilgili girişimler oldu. Geri kalan 20 başvuru ise farklı alanlarda yapıldı.

5 yılda MediaMarkt Startup Challenge’da toplam 730 girişim değerlendirildi. Bunların, 371’i perakende satış teknolojileri, 199’u kurumların dijitalleşme süreçleri, 69’u satış sonrası teknolojileri ve 91’i de farklı alanlardan geldi. Sürdürülebilirlik ve çevresel etki çözümleri alanındaki girişimler bu yıl ilk defa değerlendirmeye alındı.