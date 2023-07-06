MediaMarkt'tan gençlere staj fırsatı

MediaMarkt Türkiye’nin ödüllü staj programı TalentMarkt’a başvurular başladı. Perakende sektörünün dinamik dünyasında deneyim kazanmak ve kariyerinin ilk adımlarını şirkette atmak isteyen genç yetenekler, 13 Ağustos tarihine kadar programa başvurabilecek.

Teknolojiseverlerin tercih ettiği markalardan biri olan MediaMarkt, Türkiye’de lisans öğrencisi ve yeni mezunlara yönelik staj programı TalentMarkt’a başvuru almaya başladı. MediaMarkt’ın Pazarlama, Finans, Satınalma veya Hukuk gibi farklı departmanlarda gençlere sağladığı staj imkanı, perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen yetenekler için önemli fırsatlar sunuyor. 6 farklı aşamadan oluşan süreci başarıyla geçen gençler, aynı zamanda markanın deneyimli çalışanlarından mentörlük alma fırsatı da yakalayacak.

TalentMarkt programına başvurmak isteyen gençlerde aranan özellikler şöyle açıklandı:

Lisans öğrencisi veya yeni mezun olmak.

Açık iletişime önem vermek, takım oyuncusu olmak.

Dinamik ve aktif olmak.

Yeni bilgiler öğrenmeye heyecanlı olmak.

İyi derecede İngilizce bilmek.

Haftada en az 3 günü staja ayırabilmek.

Marka, TalentMarkt programına 13 Ağustos tarihine kadar MediaMarkt TalentMarkt - Youthall sitesi üzerinden başvuru kabul edecek.