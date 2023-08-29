MediaMarkt'tan geri dönüşüm hamlesi

MediaMarkt, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor. Şirket, bu kapsamda, sadece 11 ay içinde akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar gibi yaklaşık 44 bin 800 kullanılmış cihazı yenileme amacıyla alarak, tekrardan tüketicilerin kullanımına sunmak için harekete geçti.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan, Türkiye’nin önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Yeni bir akıllı telefon, eğlence ve teknolojik yenilikleri getirirken, cihazın kullanım ömrünün sonunda çevre dostu bir şekilde nasıl elden çıkarılacağı da büyük önem taşıyor. Genellikle, kullanılmış akıllı telefonlar işlevselliğini korumaya devam ediyor ve diğer kullanıcılar için yenilenerek ikinci bir hayat kazanabiliyor. Elektronik atık sorunu çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açarken, aynı zamanda gereksiz bir yük de oluşturuyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, elektronik cihazları geri alarak onlara ikinci bir hayat kazandırıyor. 11 ayda yaklaşık 44 bin 800 cihaz, tüketicilerden alınarak Yenileme Merkezleri’ne gönderildi ve yenilenen cihazlar sıfır ürünlere göre daha uygun fiyatlarla tekrardan müşterilerin kullanımına sunuldu.

2022 yılında yenileme merkezleri iş ortaklarıyla birlikte yenilenmiş cihaz hizmetini başlatan şirket, artık kullanılmayan cep telefonu, akıllı saat ve dizüstü bilgisayar gibi ürünlerin, mağazalara fiziksel ya da kargo yoluyla teslim edilmesine olanak sağlıyor. Kullanıcıların elden çıkarmak istedikleri akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve akıllı saat gibi ürünlerin, satın alma değerleri, modeline, ürünün çalışıp çalışmamasına, ekran ve kasasının durumuna bağlı olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların, inceleme sonucu yapılan teklifi kabul etmeleri halinde, kullanıcılara bir sonraki alışverişlerinde kullanılmak üzere MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak hediye kartı veriliyor ya da Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyası kapsamında tüketiciler getirdikleri eski cihaz bedeline ilave, kampanyalı yeni cihaz alımlarında yenileme desteklerinden faydalanabiliyor. Şirketin bu projesi kapsamında 2022/23 mali yılının ilk on bir ayında, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar gibi yaklaşık 44 bin 800 kullanılmış cihaz, cazip teklifler ile tüketicilerden alınarak Yenileme Merkezleri’ne gönderildi ve yenilenen cihazlar tekrardan müşterilerin kullanımına sunuldu.

Kullanılmış akıllı telefonlara ve eski cihazdaki verilere ne oluyor?

Şirket, kullanıcıların akıllı telefonlarını değerlendirerek çevreye destek oluyor. Fonksiyonel cihazlar yenileniyor ve sonrasında sertifikalandırılmış yenilenmiş cihazlar olarak yeni sahiplerini bekliyor. Şayet bir cihaz artık çalışmıyor ve tamir edilemiyorsa, kullanılabilecek parçalar çıkartılıp tekrar kullanılıyor. Kalan parçalar ise geri dönüşüm sürecine tabi tutuluyor. Böylelikle kullanıcılar, çekmecelerinde artık kullanmadıkları cihazları tekrar sisteme kazandırabiliyor. İade edilen cihazlar ise görünüm ve teknik durum açısından kontrol ediliyor ve özel yazılım kullanılarak profesyonel bir veri silme işlemi gerçekleştiriliyor.

"Daha İyiye" ilkesi

Şirket, ürün ömrünü uzatmaya ve yaşam döngüsünün sonunda düzgün bir geri dönüşüm sağlamaya yardımcı olan yenilikçi hizmet konseptleri ile "Daha İyiye" ilkesini benimsiyor. Şirketin yenileme merkezi iş ortaklarıyla birlikte yürütülen bu satın alma modeli, elektronik perakendenin daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkıda bulunma ve döngüsel ekonomiyi teşvik etme hedefi doğrultusunda "Daha İyiye" girişiminin bir parçasını oluşturuyor. Bu ilkeyi yansıtan Daha İyiye logosu, müşterilere çevrim içi ve fiziksel mağazalarda, sürdürülebilir olarak değerlendirilen ürünleri ve hizmetleri tanımlamada yardımcı oluyor. Teknik cihazların uzun ömürlü olması, enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu sağlayan geri dönüşüm süreci gibi unsurlar, yenilikçi ürün çözümleri ve hizmet konseptleriyle birleşerek sürdürülebilir tüketimin desteklenmesine katkıda bulunuyor.