MediaMarkt'tan yeni proje: Tüketiciler uygun hediyeleri yapay zekayla seçecek

MediaMarkt’ın hayata geçirdiği "Yeni Yıl Hediye AI" teknolojisiyle tüketicilere uygun hediye seçenekleri sunuluyor.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, "Anne AI" projesinin ardından yeni yılda tüketicilerin hediye seçim sürecini kolaylaştırmak için "Yeni Yıl Hediye AI" projesini başlatıyor. "Yeni Yıl Hediye AI", MediaMarkt’ın ürün gamını analiz ederek, tüketicilerin bireysel tercihleri ve ihtiyaçlarına göre en uygun hediyeleri öneriyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde, tüketiciler hızlı ve etkili bir şekilde, sevdiklerinin beğenisine uygun hediyeleri bulabiliyor.

Asistan, proje özelinde oluşturulan "yeni yıl insanı" personasına uygun şekilde hareket ederek, yeni seneye başlarken tüketicilerin ihtiyaçlarını anlama ve onları doğru hediye için yönlendirmeyi amaçlıyor. Bu proje, markanın müşteri deneyimini geliştirme ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma konusundaki sürekli çabalarının bir parçası olarak ön plana çıkıyor.