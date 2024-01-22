MediaMarkt Türkiye'den depremden etkilenen çocuklar için eğitici atölyeler

MediaMarkt Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesi kapsamında, depremden etkilenen çocuklar için Gaziantep’te Taş Kağıt Makas Atölyesi ile özel bir yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirdi.

MediaMarkt, deprem felaketinden etkilenen bölgelere sürdürülebilir destekler sunacak çalışmalarına devam ediyor. Ekim ayında başlattığı ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesinin bir parçası olarak, geçtiğimiz günlerde Taş Kağıt Makas Atölyesi kurucularından Ceyda Düvenci Gaziantep’te çocuklarla bir araya geldi. Ceyda Düvenci’nin çocuklara kitap okumasının ardından, depremden etkilenen çocuklar için ekibinde yer alan yaratıcı drama eğitmeni ile drama atölyesi düzenledi. Gaziantep’teki Tasarım Mucitleri Ateşböceği’nde gerçekleşen atölye, çocuklara kendilerini ifade etme, duygularını anlama ve paylaşma fırsatı sunarak, onlara sanatsal bir terapi ortamı sağladı.

MediaMarkt, ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesi ile 1’i Düş Gezgini, 1’i Bilim, 2’si Bilişim ve Tasarım Mucitleri olmak üzere 4 adet tam donanımlı Ateşböceği eğitim tırında çocuklarla bir araya geliyor. Bilişim ve Tasarım Mucitleri Ateşböceğinde, çocuklar kodlama platformları ve robotik setlerle algoritmik düşünme, tasarım ve kodlama becerilerini geliştirirken Düş Gezgini Ateşböceğinde, sanatsal bilgi ve beceriler ediniyor ve üreticilik, sorumluluk, takım çalışması gibi yaşam becerilerini güçlendiriyor. Bilim Ateşböceğinde ise, ilkokul çocuklarına bilimin temelleri öğretilerek, bilimsel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılıyor.

‘Eğitimle Daha iyiye’ projesindeki her bir Ateşböceği, çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine farklı yönlerden katkı sağlayarak, onların toplumsal başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ceyda Düvenci’nin liderliğinde gerçekleştirilen drama atölyesi, bu amaç doğrultusunda çocukların duygusal zekalarını ve ifade becerilerini geliştirmeye yönelik anlamlı bir adımı simgeliyor.

MediaMarkt Türkiye’nin sponsoru olduğu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) dört Ateşböceği eğitim tırı, önümüzdeki dört yıl içinde ikinci ve sekizinci sınıf aralığındaki 24 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.