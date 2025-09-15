MediaMarkt Türkiye'den ev cihazları için bakım hizmetleri

MediaMarkt Türkiye, evde kullanılan cihazların ömrünü destekleyen ve performansını koruyan 10 farklı bakım hizmetini müşterileriyle buluşturdu. Çamaşır makinesinden buzdolabına, robot süpürgeden kombi ve peteklere kadar pek çok cihaz için hazırlanan bakım paketleri, cihazın markası ve satın alındığı yer fark etmeksizin MediaMarkt Türkiye’nin anlaşmalı olduğu uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Robot süpürge, dikey süpürge ve ütü dışında diğer tüm cihazlar için bakım ve temizlik hizmeti bizzat evde veriliyor.

Yaşam alanlarımızın vazgeçilmezleri olan süpürge, kombi, çamaşır makinesi gibi elektronik ev cihazları, düzenli bakım ve temizlik gerektiren ürünlerin başında geliyor. Bakım ve temizlik işlemleri düzenli yapılmadığı takdirde ise uzun vadede cihazların performansı düşüyor, dayanıklılığı, verimliliği ve nihayetinde kullanım süresi azalıyor. MediaMarkt Türkiye, 10 farklı cihaz için çoğu evde olmak üzere bakım ve temizlik hizmeti sunuyor. MediaMarkt Türkiye, bu hizmetlerle müşterilerinin cihazlarından daha uzun süre verim alabilmesini ve kullanım deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Ev tipi cihazların bakımı uzman ekiplerce yerinde yapılıyor

MediaMarkt Türkiye’nin bakım hizmet verdiği cihazlar arasında; Klima, Robot Süpürge, Dikey Süpürge, Otomatik Kahve Makinesi, Ütü, Çamaşır Makinesi, Buzdolabı, Kurutma Makinesi, Bulaşık Makinesi, Kombi ve Petek yer alıyor. Bakım hizmetleri, 1 yıllık ve 2 yıllık paketler olarak sunuluyor. 2 yıllık paketlerde bakım hizmeti senede 1 defa olacak şekilde veriliyor. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra hizmet paketi 24 saat sonra aktifleşiyor. Tüm hizmet paketlerinde hangi işlemlerin yapıldığına dair detaylı bilgiye ve müşteri sözleşmesine Bakım Hizmetleri web sitesinden ulaşılabiliyor. Bakım hizmeti, ev tipi cihazlar için uzman teknik personelce yerinde uygulanırken robot süpürge, dikey süpürge ve ütü bakımları ücretsiz kargo ile teknik serviste yapılıyor veya belli bölgelerde ürünler yetkili servis tarafından müşteri adresinden bizzat teslim alınıyor.

Hem iç hem dış temizliği yapılıyor, test ediliyor, bakım yapılıyor

Bakım hizmetleri kapsamında; öncelikle cihazların dış temizliği yapılıyor, çalışma değerleri kontrol ediliyor ve kaçak olup olmadığı test ediliyor. Robot süpürge ve dikey süpürgelerde filtrenin kullanılamaz durumda olması halinde ücretsiz değişim yapılıyor. Cihazlarda su, elektrik ya da gaz giriş, çıkış bağlantıları kontrol ediliyor, kireç kalıntılarından arındırılıyor. Cihazların motordan iç yüzeyine dek derinlemesine bakımı yapılıyor, hijyeni sağlanıyor. Böylece cihazların kullanım ömrü de uzatılarak elektronik atık olmasının önüne geçiliyor.