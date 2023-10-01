Medicabil'de medikal muhasebecilere özel etkinlik

Medicabil Hastanesi, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Medikal Muhasebeciler Günü’nü organize ettiği kahvaltı ile kutladı.

Medicabil Nilüfer Hastanesi’nde organize edilen etkinliğe Medicabil Hastanesi Başhekimi Aysun Yılmazlar, doktorlar ve Medicabil Hastanesi’nin medikal muhasebe bölümden çalışanlar katıldı.

Medikal muhasebenin sağlık sektörü içinde çok önemli bir rolü üstlendiğini ifade eden Medicabil Hastanesi Başhekimi Aysun Yılmazlar, "Sağlık sektörünü bir bütün olarak düşünecek olursak medikal muhasebe bu bütünlük içerisinde çok önemli bir parça. Hekim olarak yaptığımız işlerin dokümantasyonu ve bu dokümantasyonun karşılığında değerlendirilmeler gerçekleşiyor. Bunun tam ve doğru ve zamanında yapılması çok önemli. Bunun farkındayız ve bu nedenle hastanelerdeki medikal muhasebe birimlerinin ne kadar önemli olduğunu ne kadar etkin ve etkili işler yaptığının farkındayız. Bu hem sağlık ekonomisi açısından çok önemli hem de bizim kayıtlarımızdaki güvenlik açısından da kıymetlidir. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Medicabil Hastanesi Medikal Muhasebe sorumlusu Filiz Ayaz ise sağlık hizmetinin faturalandırılması bölümünde bazı zorluklar yaşadıklarını ancak ekip çalışmasıyla üstesinden geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla beraber ortak bir fikir oluşturmak adına aylık toplantılarımız oluyor. Bir masada sorun ve taleplerimizi konuşuyoruz, çözüm yollarını istişare ediyoruz. Bu manada Medicabil yönetimi bizlere çok destek oldu ve olmaya da devam ediyor."