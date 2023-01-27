Medicana Bursa 5 yaşında

Medicana Sağlık Grubu’nun 13. hastanesi olarak 2018 yılında hasta kabulüne başlayan Medicana Bursa Hastanesi, beşinci yılını doldurmanın gururunu yaşıyor.

Bursa’nın yanı sıra Güney Marmara bölgesinin de en büyük hastaneleri arasında yer alan Medicana Bursa Hastanesi’nin gerçekleştirilen kutlamalarına, doktor, hastane çalışanları ve ailelerinin yanı sıra, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Reha Özkaya, Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, Medicana Bursa Hastanesi Başhekim Dr. Neşe Tunalı, Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Koçak ve Ayhan Yörük, Tıbbi Kurucu Direktör Prof. Dr. Serdar Ener de gecede yer aldı. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, aradan geçen 5 yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin muayene, 105 bin ameliyat, 500 bine yakın tetkik, 8,5 milyon test yaptıklarını ifade ederek, “Bursa halkının teveccühünü ve güvenini kazanmak, ödüllerin en büyüğüdür. Hasta alımına başladığımız ilk günde, onlarca ameliyat gerçekleştirdik ve poliklinik hizmeti sunduk. Tüm tıp disiplinleri, özellikli tedavileri ve üstün teknoloji ile birleştirdiğimiz cerrahi tedavi imkanlarını hasta odaklı hizmet anlayışıyla bir araya getirdik. Bu anlayışla sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Geçen 5 yıl içerisinde yaşanan 2 yılın çok önemli olduğunu belirten Karşı, "Herkes için çok zor bir süreci geride bırakıyor olmaktan çok mutluyum. Korona virüs süreci çalışan için, hasta için, biz yöneticiler için hiç kolay geçmedi. Salgın döneminin ilk aylarındaki korku, hastaları hastanelerden uzak tutarken, kronik hastalıklar kontrolsüz, acil hastalıklar tedavisiz, kanser hastaları takipsiz kaldı. Virüs döneminde yaklaşık 3 bin hastayı tedavi ettik. Şükür ki, hepsini geride bıraktık diye biliriz. Medicana Grubu’nun amiral gemisi olan Bursa hastanesi, Güney Marmara’ya da hizmet veren ve sahip olduğu kadro ile know how üreten bir yapıya kavuştu. Medicana Bursa, sağladığı sağlık hizmetlerinin yanı sıra şehrin spor ve sosyo-kültürel gelişimine de katkı sağlayan projelerde yer alıyor" şeklinde konuştu.

Kanser ameliyatları alanında uzmanlaştıklarını ifade eden Karşı, "Radyoterapi ve kemoterapi süreçlerini de yönetiyoruz. Kardiyoloji alanında bölgede ilk özel yeni doğan kalp cerrahisini açtık. Yapılan çocuk kalp cerrahisi işlemleri birçok aileye umut ışığı oldu. Yeni doğanlardan başlayarak yaşamının ilk yıllarındaki bebek ve çocuk hastaların kalp ameliyatlarını başarıyla gerçekleştiren uzmanlarımız 4 yılı aşkın süredir Bursa’da bu alanda başarılar gerçekleştiriyor. 13 yatak kapasiteli kemik iliği nakil ünitesinin de 12 Nisan’da Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı aldı. Tüm odaları tek kişilik, gerektiğinde yoğun bakım odasına dönüştürülebilir özellikte ve izolasyon ölçütlerine sahip. Özellikle başka bir vericiden yapılan nakillerde ilk 100 gün, komplikasyonlar açısından önemli ve yakın takip gerekebiliyor. Bursa dışındaki merkezlerde nakil olan hastaların bir kısmının belli bir süre ya o şehirde ikamet etmesi ya da sık sık gidip gelmek zorunda olması, hem sosyal hem de ekonomik açıdan sıkıntı oluşturuyor. Hastanemizde bulunan kemik iliği nakil ünitesinin bu sıkıntıları en aza indirmek için planladık. Hedefimiz, Bursa ve çevresinden gelen, kemik iliği nakli ihtiyacı olan tüm hastalara dünya standartlarında hizmet vermek” diye konuştu.

Beyin pili uygulaması, beyin tümörleri, omurilik hastalıklarında beyin cerrahisi ile, diz, kalça, ayak bileği, omuz, travmatoloji ve skolyoz ameliyatları ile ortopedik cerrahide ve omurga cerrahisinde iddialı olduklarını belirten Dr. Karşı, "Excimer lazer ve diğer cerrahi tedavi alt yapımızla iddialıyız. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde en önemli merkezlerden bir tanesiyiz. Dahili branşlarda iç hastalıkları başta olmak üzere göğüs hastalıkları ve yan dalları olan, gastroenterolojide, endokrinolojide, nefrolojide başarılı çalışmalara imza attık" dedi.

Çalışanları dinleme kültürüne sahip olduklarını belirten Karşı, "Hal böyle olunca çalışan dileğini kendisi direkt olarak bize aktarıyor. Bu çerçevede bu güne kadar merkeze çalışanı alan etkinlikler düzenledik. Haftada bir gün personelimiz ile kahvaltılı toplantılarında bir araya geliyoruz. Çalışanlarının yoğun iş temposunun yorgunluğunu atmalarını sağlamak, motivasyon yükseltmek ve birlik ve dayanışma ruhunu diri tutmak hedefiyle her yıl geleneksel olarak bowling turnuvası düzenliyoruz. Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi çalışan hekim, hemşire ve personelinden oluşan Medicana Türk Sanat Müziği Korosunu oluşturduk" şeklinde konuştu.

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Reha Özkaya, "Sağlık sektörüne büyük emek veren değerli kuruluşların büyümekle ilgili ilk standartları Bursa olmuştur" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, "İnşallah bütün ekibimizle buralara kadar geldik. Bundan sonrasında da birlikte devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Nice 5 ve 10 yıllara inşallah" diye konuştu.