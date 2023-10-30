Medicana Hastaneleri'nde 100. yıl kutlamaları

Tarihin en anlamlı günlerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için 7 il de 15 hastanesiyle Medicana Sağlık Grubu Hastanelerin’de, Cumhuriyetin 100. Yılı büyük bir coşku ile görkemli bir şekilde kutlandı. Tüm yurtta ve dünya coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları hastanelerde hekimlerinden, yöneticilerine, personellerinden, misafirlerine kadar yoğun katılımı ile gerçekleşti.

“Atatürk Fotoğrafları Sergisi”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tüm hastanelerini bayraklarla donatıldı. Kutlamalarına hafta başında tüm hastanelerinde eş zamanlı “Cumhuriyet 100 Yaşında Bir Güneş” konsepti ile Atatürk Fotoğrafları Sergisi ile başladı. Atatürk’ün fotoğrafları ve sözlerinin yer aldığı sergi hafta boyunca yoğun ilgi gördü.

Kutlamalar kapsamında tüm hastanelerinde eş zamanlı olarak Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan canlı müzik dinletilerinin planlandığı bu özel günde, “Cumhuriyet 100. Yaşında Bir Güneş” fotoğraf çekim panolarına hastane ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi, çektirdikleri fotoğraflar ile bu anlamlı günü ölümsüz kıldılar.

Bu özel günde dünyaya gelen bebekleri de unutmayan Medicana Sağlık Grubu, onları özel bir mesaj ile karşıladı. Ayrıca yeni anne baba olanın sevincini yaşayan ebeveynlere, günün anlam ve önemine uygun olarak Türk Bayrağı, Nutuk, 100.yıl rozeti hediye edildi.