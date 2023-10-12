Medicana Sağlık Grubu, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu

Medicana Sağlık Grubu, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın 2023-2024 sezonu forma sırt sponsoru oldu.

Medicana Sağlık Grubu, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın 2023-2024 sezonunda forma sırt sponsoru oldu. Ülker Stadı’nda düzenlenen sponsorluk imza törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’ndan Sorumlu Yönetici Mustafa Kemal Danabaş, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncuları Gülbin Hız ile Zenatha Coleman katıldı.

Toplantıda ilk olarak açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, Medicana Sağlık Grubu ile imzalayacakları anlaşmanın çok değerli olduğuna vurgu yaparak, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın 2023 - 2024 sezonu boyunca giyeceği forma sırtında yer alacak yeni sponsorumuzu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Medicana Grup ile uzun bir iş ortaklığımız var. Fenerbahçe ile uzun yıllardır beraberiz. Fenerbahçe Üniversitesi özelinde kıymetli bir iş ortaklığımız var. Spor sponsorluğu olarak yeni bir adım atacağız. Kadın futbol takımımızın forma sırt sponsoru için imza atıyor olacağız. Kadın futbolunun daha yükseltmek için Medicana Sağlık Grubu ile imzalayacağımız anlaşma çok değerli. Kadın sporcularımızın daha fazla destekle sahada olmalarını sağlamak toplumun her kesimine ilham olmak için çabalıyoruz. Bu anlaşmanın imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında nice kupalar nice şampiyonlukları birlikte kutlamak dileğiyle" şeklinde konuştu.

Kemal Danabaş: "Medicana Sağlık Grubu kadın futboluna olan desteğiyle topluma büyük mesaj veriyor"

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’ndan Sorumlu Yönetici Mustafa Kemal Danabaş ise Medicana Sağlık Grubu ile imzaladıkları anlaşmanın aynı zamanda bir dayanışmanın başlangıcı olacağını belirterek, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı olarak Medicana Sağlık Grubu ile bu önemli sponsorluğu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayı, kadın futbol takımımız için sadece sponsorluk değil aynı zamanda bir dayanışma başlangıcı olarak görüyoruz. Kadın futbol takımı kuruluşundan itibaren zirveye oynayan lige 5 galibiyet ile başlayan Türk futbolunun öncü ve önemli parçasıdır. Kadın futboluna olan desteğimiz her zaman en üt seviyede olacaktır. Medicana Sağlık Grubu da sağlık sektöründe başarılarıyla tanınan kadın futboluna da olan desteğiyle spor dünyasına değil topluma büyük mesaj veriyor. Bu sponsorluk anlaşması kadın sporcuların hak ettiği değeri bulmasına yardımcı olacak, daha fazla genç kızın spor ilgisini arttıracaktır. Bu anlaşmasının sadece logo ile sınırlı olmayacağına inanıyoruz. Kadın sporcularımızın hayallerini destekleyerek daha aydınlık geleceğe katkı sağlayacaktır. Tüm Medicana Sağlık Grubu’na teşekkür etmek istiyorum. Hedeflerimize yürüdüğümüz yolda başarılarla dolu iş birliği diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte nice başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Reha Özkaya: "Fenerbahçe’nin sırtını dayadığı marka olmaktan gurur duyuyoruz"

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya da Medicana kurumlarında kadın çalışanlara ağırlık gösterdiklerini dile getirerek, "Fenerbahçe’nin sırtını dayadığı marka olmaktan gurur duyuyoruz. Medicana ile ilgili sözlerinden dolayı Burak Bey ve Kemal Bey’e teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı bu sene çok ciddi şekilde iddiasını göstermiş bir takım. Biz de kendilerine bu desteği vererek bu sene artık geçen yılki kaçırdıkları şampiyonluğu yakalamaları ve birlikte bu sevinci paylaşmalarını bekliyorum. Medicana, 1992’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük sağlık gruplarından biri. 15’i aşkın hastanesinde 10 bini aşkın hekim, personel ile bir sağlık grubu. Bulunduğu coğrafyada sporun ve sporcunun desteğini aldı ve desteğini verdi. Sivas’ta Sivasspor’a, Samsun’da Samsunspor’a, İzmir’de İzmir kulüpleri ve amatör kulüplere destek olduk. Bunları spor kamuoyu yakından takip etti. Bunu Türkiye’deki sporun gelişmesi adına vazife olarak gördük. Bunu uygulamaya devam edeceğiz. Amacımız, misyonumuz sağlık ihtiyacı olduğunda gelmek değil. Aslında insanların hastalanmadan önleyici sağlık tedbirlerine başvurusunu sağlamak. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sadece 2022 yılında hareketsizlik sonucu 10 yıl içinde 500 milyon kişi kalp hastalıkları ve diyabet yüzünden hastalanacak. Sporu desteklediğimiz sürece aslında önlenebilir sağlık hizmet yanında bulunuyoruz. Fenerbahçe maşallah diyelim iyi başladı. Futbol takımı 8’de 8, kadın futbol 5’te 5 harikulade güzel gidiyorlar. Bu başarıların daha artmasını temenni ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımız hem Milletler Ligi hem Avrupa Şampiyonası en son da Olimpiyat Elemeleri’nde gösterdiği başarıyla, Fenerbahçe camiası, Fenerbahçeli voleybolcularla onur duydu. Biz de yine kadın voleybol ekibimizi de tebrik etmiş olalım. Kendilerinden de nice büyük başarı beklediğimizi hatırlatmış olalım. Boksta da büyük başarı var. Ciritte keza öyle. Aslında Fenerbahçe camiası cumhuriyetine yakışır şekilde kadını ve sporu desteklemeye devam ediyor. Medicana Sağlık Grubu’nda 10 bin aşkın kişi çalışıyor. Sağlık sektörü istihdam sağlayan sektördür. Bir hastanede 1500 kişi çalışır. Bu kadar insan hastane içinde emek verir. Medicana Sağlık Grubu’nun yüzde 70’i kadın çalışan. Fenerbahçe Üniversitemiz, Medicana Sağlık Grubu ile iş birliği içinde kuruldu. Bu bilim yuvasının yüzde 68’i kadın bilim insanlarından oluşuyor. Modern Bilim Akademisi (MBA) bu okullardaki çalışanların yüzde 73’ü yine kadın. Sağlık, bilim ve eğitimde kadın var. Sporda niye olmasın, fazlasıyla olacak. Şimdiye kadar belli kaynaklarla da olsa kendilerine verilen kaynakları üst düzeyde kullanıyorlar, büyük başarı gösteriyorlar. Biz de bu başarının paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız sponsorluklarda önümüzdeki yıllarda Medicana Sağlık Grubu Türkiye’den kazandığı kaynağı yine Türkiye’deki sporun ve sporcunun emrine sunacaktır, bunda kararlıyım. Bunu da spor camiasına söylemek iletmek istiyorum. Bu anlamlı toplantıda bulunmaktan çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ve Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt’a bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Açıklamaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları atılırken, toplantı çektirilen toplu fotoğraf ile noktalandı.