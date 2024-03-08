Medikal estetik ve güzellik bakım trendleri ilgi gördü

Medikal estetikte trendlerin belirlendiği, güzellik sektörünü bir araya getiren ve bu yıl 150’ye yakın firma ve 300 markaya ev sahipliği yapan Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı, 36’ncı kez kapılarını açtı.

Uluslararası ve yerli birçok profesyonel kozmetik markasının buluştuğu ve yeni teknolojilerin sergilendiği 36. Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda açıldı. Dünya devi markaların, güzellik cihazları, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerinin yer aldığı fuar dört gün boyunca ziyarete açık olacak. 7 - 10 Mart tarihleri arasında gezilebilecek fuar, aynı zamanda alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçılarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz yıl, Suudi Arabistan, BAE ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere, Rusya’dan Türk cumhuriyetlerinden Avrupa’ya, Amerika’ya uzanan bir aralıkta yaklaşık 51’den ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve bu yıl da dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar ile ilgili açıklamada bulunan TG Expo Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Koordinatörü Gökhan Büyükataman: “Bu yıl 150’ye yakın firma, 300’ün üzerinde yerli ve yabancı markaların temsilcileri katıldı. Güzellik ve Bakım Fuarı Türkiye’nin ilk düzenlenen ve Medikal Estetik alanında son trendlerin belirlendiği çok önemli bir fuar. Doktorlarımızın, estetik uzmanlarının firmalarla bir araya geldiği sektöre katma değer sağlayan ve trendlerin belirlendiği çok önemli görüşmelerin yapıldığı bir fuar. Fuar açılışının ilk saatleri itibari ile yoğun ilgi görüyor” dedi.

Katılımcı firmaların büyük çoğunluğunu Medikal Estetik, Dermatoloji Ürün ve Ekipmanları oluşturduğu Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı’nda ayrıca kozmetik ve makyaj ekipman ve ürünleri, tırnak bakım ürünleri ve ekipmanları spa, wellnes, fitness, saç bakım ürün ve ekipmanları üretici ve distribütörleri en yeni trendleri ve en son teknoloji ürünleri, doktorlar, estetik uzmanları ve ziyaretçilerle buluşturuyor.