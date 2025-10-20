Medikal Onkolog Doç. Dr. Sarıcı: 'Türkiye'de 40 milyon kadın olduğunu kabul ettiğimizde 5 milyon meme kanseri vakası bizi bekliyor'

Medikal Onkolog Doç. Dr. Furkan Sarıcı Türkiye’deki meme kanseri hastalarına ilişkin, "Türkiye’de 40 milyon kadın olduğunu kabul ettiğimizde 5 milyon meme kanseri vakası bizi bekliyor. Bu çok büyük bir rakam" dedi.

Medicana Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplumda meme kanserine yönelik farkındalığı artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Ankara’da bir program düzenledi. Medicana Hastanesi ‘Meme Kanserine Karşı Bir Sonraki Durak: Yeni Bir Yaşam’ başlıklı programda hem hastalar hem de doktorlar bir araya gelerek meme kanseriyle mücadelede farkındalığı güçlendirdi. Program kapsamında uzman doktorlar tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı, erken tanı yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca kanserle mücadelede moral, motivasyon ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

"Bir uyanık, tüm uyuyanları uyandırmaya yeter"

Meme kanserinin bilinçlendirilmesi konusunda toplumsal bir algı oluşturulması gerektiğini belirten Medicana Hastanesi Onkoloji Uzmanı Medikal Onkolog Doç. Dr. Furkan Sarıcı, "Türkiye’de 40 milyon kadın olduğunu kabul ettiğimizde 5 milyon meme kanseri vakası bizi bekliyor. Bu çok büyük bir rakam. Bizim için çok yüksek bir rakam. Ama bireysel olarak baktığımız zaman yaşadığımız dünya şartlarında birçok riskle birlikte yaşadığımız bir ortamda yüzde 12,5 gibi her kadın başına bir riske tekabül ediyor. Yani yüzde 87,5 ihtimalle bir kadın ömrü boyunca meme kanseri olmayacak. Bireysel olarak bu rakam çok sağlıklı gelmiyor. Kişisel bazda bakıldığı zaman meme kanseri bilinçlendirme konusunda çok caydırıcı görünmüyor" diye konuştu.

"Meme kanseri riskini yükselten birkaç konu var"

Meme kanserinden korunmak için birkaç özel konuya değinen Dr. Sarıcı, yeterli ve dengeli beslenmenin sadece meme kanseri için değil, her hastalığa karşı şifa olduğunu vurgulayarak, "Meme kanseri riskini yükselten ya da meme kanserinden korunmayı sağlayan en önemli birkaç konu var. Bu kalp sağlığı için de geçerli, omurga sağlığı için de geçerli. Örneğin alkolden sigaradan uzak durulması, kilo alınmaması, obez olunmaması, sağlıklı beslenme, sağlıklı düzenli uyku gibi bir takım faktörler. Düzenli uyku, iyi beslenme, spor, egzersiz. Onun dışında birçok risk faktörü üzerinden de bahsediliyor. Çok çocuk doğurma meme kanseri riskini azaltıyor. Teorik olarak bu doğru. Ama artık bugün kimsenin meme kanseri olmamak için çok çocuk doğuracağını düşünmüyoruz. Böyle bir şey üzerinde konuşmaya gerek yok. Ya da işte uzun süre emzirme meme kanserinden koruyucu demek. Evet emzirme iyi bir şey ve meme kanserinden de koruyucu. Ama bugünkü şartlarda, bugünkü çalışma şartlarında, bugünkü dünyanın şartlarında kimse meme kanseri olmamak için çocuğunu uzun süre emzirmez" dedi.

"Meme kanseri, erken tanı olduğunda tedavi başarısı çok yüksek olan bir hastalık"

Meme kanserinde en önemli evrenin 1’inci evre olduğunu açıklayan Dr. Sarıcı, "Meme kanseri bugün için hala erken tanı olduğunda tedavi başarısı çok yüksek olan bir hastalık. Bizim onkolojide en iyi başa çıktığımız hastalıklardan bir tanesidir. Tüm hastalarda erken tanı olmuyor. Bu hastaların büyük bir kısmı düzenli mamografi ya da meme ultrasonu kontrolünden geçmeyen hastalar oluyor. Bu durumda evreye göre hareket ediyoruz. Örneğin koltuk altı lenf bezelerine hastalık gitmişse 2’nci ya da 3’üncü evre hastalık oluyor. Yine bu evrede de tedavi başarımız oldukça yüksek. Ama burada nüks ihtimali, ilerleyen yıllardaki nüks ihtimali 1’inci evre kanserlere göre bir miktar daha artıyor. O yüzden de mümkünse biz 1’inci evrede hastaları görmeyi tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Meme kanserinde şu anda birçok tedavi alternatifi var"

Meme kanserinde hormonal tedavilerle ya da izlemle hastayı takip edebildiklerini açıklayan Dr. Sarıcı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Meme kanserinde şu anda birçok tedavi alternatifi var. Halk arasında akıllı ilaçlar olarak bilinen birçok tedavi yöntemi var. 4’üncü evrede, yıllar öncesine göre çok daha başarılıyız. 4’üncü evrede tüm hastalarımızda kesin tedavi başarısı, yani kür dediğimiz yüzde 100 tedavi başarısı, henüz bugünkü şartlarda sağlıyoruz diyemeyiz. Maalesef 4’üncü evreye gelen hastalarımızın önemli bir kısmını bugün hala hastalıktan dolayı kaybediyoruz. O yüzden de meme kanserinin erken evrelerde teşhis konulması çok kritik. Özellikle ilk evrede teşhis alan hastalarımızın büyük bir kısmı, tümör tipine göre değişmekle birlikte kemoterapi ihtiyacı bile duymuyorlar. 4’üncü evre içinde umutsuz değiliz. Birçok yeni tedavimiz var, immünoterapilerimiz var, hormonal tedavileri destekleyen çeşitli akıllı ilaçlarımız var"

Düzenlenen programa Medikal Onkolog Doç. Dr. Furkan Sarıcı, yazar Berrak Yurdakul, diyetisyen Elvan Odabaşı ve yoga eğitmeni Özge Ceylan katılım sağladı.