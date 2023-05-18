Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda FTA Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda FTA Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Yarını izinli olarak geçirecek olan turuncu-lacivertliler, cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştireceği idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.