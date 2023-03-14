Medipol Başakşehir, Gent karşısında tur peşinde

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında yarın Belçika’nın Gent takımını konuk edecek. Söz konusu müsabakayla birlikte turuncu-lacivertliler 50. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın sahasında Gent ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda TSİ 20.00’de başlayacak mücadelede Fransız Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında evinde galip gelip, tur atlayarak çeyrek finale kalmaya çalışacak.

Medipol Başakşehir’de ismi UEFA’ya bildirilen listede bulunmayan Caner Erkin forma giyemeyecek.

Avrupa’da başarılı performans

Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8’ini kazanıp, 4’ünde berabere kalırken, sadece 1’ini kaybetti. Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda İsrail’in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik’i eleyen Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp’e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi. Turuncu-lacivertli takım, İskoçya’nın Hearts, Letonya’nın RFS ve İtalya’nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı. İstanbul temsilcisi, bu mücadelelerde 27 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Başakşehir, Avrupa kupalarında 50. maçına çıkacak

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa’da daha önce oynadığı 49 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 66 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 71 gole engel olamadı.

Emre Belözoğlu’yla Avrupa’da 14. müsabaka

Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 14. sınavını verecek. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu idaresinde geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 27 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

Evindeki 25. maç

Turuncu-lacivertliler, Gent karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 25. iç saha maçını oynayacak. Başakşehir, bugüne kadar evinde çıktığı 24 müsabakada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 34 gol atan Başakşehir, 24 kez de topu filelerinde gördü.